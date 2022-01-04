На юго-востоке Франции лабораторно подтвердили новые случаи нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщило австрийское издание Heute.

Медики обнаружили 12 случаев заболевания начиная с 9 декабря 2021 года. Новая вариация коронавируса выявлена у людей, вернувшихся во Францию из Камеруна.

После того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, двенадцать человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса. Эксперты считают, что возбудитель мог появиться именно оттуда.

Отмечается, что медики Марселя рассказали, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В настоящее время нет никаких данных об уровне угрозы или заразности этой разновидности COVID-19.

Читайте также, новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп.

Кроме того, ученые Имперского колледжа Лондона доказали, что вероятность попасть в больницу со штаммом коронавируса "Омикрон" ниже, чем со штаммом "Дельта". Ранее переболевшие коронавирусом пациенты, заболевшие "Омикроном" на 50-60% реже будут госпитализированы.

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