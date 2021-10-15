Италию накрыли протесты из-за обязательных COVID-сертификатов [ Редактировать ]
В Италии с пятницы ввели новые меры, связанные с пандемией коронавируса. Теперь COVID-сертификаты обязательно должны быть у всех работников.
Нововведения повлияют на жизнь около 23 миллионов сотрудников по всей стране. Речь идет как о частном, так и государственном секторе. Компаниям, у сотрудников которых нет "зеленого пропуска", грозит штраф в размере 1000 евро.
Однако такие правила встретили определенное сопротивление. Италию накрыли массовые протесты.
Так, в Триесте на севере страны около 5 тысяч рабочих заблокировали порт в знак протеста. Также массовая акция противников вакцинации пройдет в Риме.
Демонстранты также блокируют дороги в портах Генуи и Анконы.
Читайте также, на юге Испании из-за сильных ливней произошло масштабное наводнение. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре, а также затопило улицы и дома, наихудшая ситуация наблюдается на Балеарских островах, а также в автономных сообществах Андалусия, Эстремадура и Валенсия.
Кроме того, Францию накрыл сильный дождь, который спровоцировал наводнение. Нарушено движение по крупным дорогам и магистралям, пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека, люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации
В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID. Но также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации
Беременность - трепетный период, когда женщина чувствует ответственность не только за себя, но и за ребенка, который развивается внутри нее
В Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе
Украина чуть ли не "впереди" планеты всей по количеству антивакцинаторов