Тысячи жителей Австралии вышли на акции протеста против карантинных ограничений. Митинги происходят в городах Мельбурн и Сидней. Об этом сообщает австралийское издание Brisbane Times.

Между протестующими и полицией в настоящее время проходят столкновения. Люди забрасывают правоохранителей бутылками с водой, а также камнями, силовики были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате стычек в Мельбурне ранения получили 10 правоохранителей.

Отмечается, что также многочисленные акции прошли в Брисбене и Аделаиде. Известно, что в ходе протестов были арестованы 260 человек. При этом по состоянию на субботу, 18 сентября, в стране лабораторно подтвердили 1882 новых случая COVID-19, а жесткие ограничения действуют в Австралии со средины июня из-за вспышки инфекции.

Читайте также, в столице Германии Берлине прошел протест против карантинных ограничений. На улицы вышли несколько тысяч человек, правоохранители, в преддверии митинга, приняли решение его запретить, однако граждане все-же вышли на улицы города.

Кроме того, в центре польской столицы Варшавы на протесты вышли сотни сотрудников медучреждений. Их главным требованием является улучшение условий труда, для участия в митинге в столицу Польши прибыли медики со всей страны.