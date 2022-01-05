В среду, 5 января, в Казахстане начали сносить памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Сейчас сносят в Талдыкоргане. Об этом сообщает Orda.kz.

В Талдыкоргане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву. Тем временем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев забирает должность у Назарбаева и намерен действовать жестко.

Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности я намерен действовать максимально жестко.

Должность секретаря Совбеза - одна из нескольких высших должностей, оставшихся у правившего Казахстаном 30 лет Назарбаева после ухода с поста президента в 2019 году. Также он занимает должность главы партии своей партии "Нур Отан" и носит почетный титул "Елбасы", или "отца нации".

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