НАТО допускает новый военный конфликт в Европе из-за российской агрессии против Украины. Об этом после видеоконференции глав МИД стран НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Наращивание Россией сил не прекращается - продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе... Агрессивные действия России серьезно подрывают порядок безопасности в Европе.

В НАТО рассчитывают на прогресс в отношениях с Россией благодаря заседанию Совета Россия - НАТО (СРН), которое запланировано на 10 января в Женеве. На совете будут обсуждаться российские предложения по гарантиям безопасности. Москва выступала за непринятие в НАТО Украины и Грузии.

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Мы готовы обсудить разные темы, включая контроль над вооружениями, как ядерными, так и обычными, военную транспарентность.

Россия не вправе предлагать односторонние ограничения НАТО или приводить к созданию "второсортных" стран НАТО без возможностей самообороны, считает Столтенберг.

Напомним, что в конце декабря силы НАТО перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы российского вторжения в Украину.