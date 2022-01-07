"Наращивание Россией сил не прекращается": генсек НАТО предупреждает о риске войны [ Редактировать ]
Источник: OTAN
НАТО допускает новый военный конфликт в Европе из-за российской агрессии против Украины. Об этом после видеоконференции глав МИД стран НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Наращивание Россией сил не прекращается - продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе... Агрессивные действия России серьезно подрывают порядок безопасности в Европе.
В НАТО рассчитывают на прогресс в отношениях с Россией благодаря заседанию Совета Россия - НАТО (СРН), которое запланировано на 10 января в Женеве. На совете будут обсуждаться российские предложения по гарантиям безопасности. Москва выступала за непринятие в НАТО Украины и Грузии.
Мы готовы обсудить разные темы, включая контроль над вооружениями, как ядерными, так и обычными, военную транспарентность.
Россия не вправе предлагать односторонние ограничения НАТО или приводить к созданию "второсортных" стран НАТО без возможностей самообороны, считает Столтенберг.
Напомним, что в конце декабря силы НАТО перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы российского вторжения в Украину.
по теме
НАТО повысила боеготовность сил быстрого реагирования, насчитывающих 40 тысяч человек, из-за наращивания Россией военного контингента вблизи границ Украины. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt, ссылаясь на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса
Президент США Джо Байден в 50-минутном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. Об этом по итогам беседы лидеров сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков
За нове вторгнення Росія отримає суворі санкції. Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс для "Європейської правди".
Белый дом, Пентагон и Госдепартамент обсуждают перенаправление Украине ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники. Кроме того, американские власти рассматривают возможность отправки дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину