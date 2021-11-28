Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о "жестких финансовых и экономических санкциях" в случае применения силы на границе с Украиной.

Если Россия решит применить силу, это, несомненно, вызовет ответные действия и последствия. Мы продемонстрируем свою волю и силу, и эти последствия будут такими, какими они были ранее, после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Тогда союзники НАТО и Евросоюз ввели жесткие финансовые и экономические санкции против России.

Ранее Столтенберг заявил, что защищать Украину военным путем страны НАТО не будут. The Wall Street Journal пишет, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов реакции на "военное давление России против Украины".

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Напомним, что весной 2021 года США и НАТО обвинили Кремль в стягивании войск к границе с Украиной. По оценкам Пентагона, концентрация российских войск на границе стала максимальной с 2014 года.

В Киеве обвинили Москву в нагнетании обстановки в регионе и подготовке к наступлению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это и заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.