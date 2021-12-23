НАТО повысила боеготовность сил быстрого реагирования, насчитывающих 40 тысяч человек, из-за наращивания Россией военного контингента вблизи границ Украины. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt, ссылаясь на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса.

Объединенная оперативная группа высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) должна быть готова к развертыванию в кризисном регионе в течение пяти дней вместо семи, как было ранее. В режим повышенной готовности перевели спецназ и подразделение логистики. В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция, а в 2023 году оно перейдет к Германии.

НАТО повысило боеготовность как из-за российских войск на границе с Украины, так и для того, чтобы усилить защиту Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии. Официальный представитель Альянса не подтвердил эту информацию журналистам Die Welt.

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Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

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В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.