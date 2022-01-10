Перенос простуды может предотвратить заражение коронавирусом. Она провоцирует рост уровня Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунном ответе. Об этом сообщает Reuters.

Ученые Имперского колледжа Лондона начали исследование еще в сентябре 2020 года. В нем приняли участие 52 семьи, члены которых заболели коронавирусом после перенесенной простуды. Ученые пытались исследовать связь между иммунитетом и течением болезни.

Они пришли к выводу, что Т-клетки являются частью иммунитета от коронавируса и именно они формируются также во время обычной простуды.

В то же время 26 семей, участвовавших в исследовании, имели значительно более высокий уровень этих клеток, в результате чего заболевание у них не развилось.

Ученые убеждены в том, что результаты их исследования могут помочь производителям вакцин на фоне быстро-мутирующего заболевания.

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