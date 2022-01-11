Двоє українських армійців загинули на сході країни [ Редактировать ]
Двоє українських армійців загинули на сході країни. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. За минулу добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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Українські бійці відкривали вогонь у відповідь і так змусили противника припинити обстріли. І вже сьогодні зранку поблизу Пісків ворог накрив наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема - із застосуванням забороненого озброєння. У бік Попасної противник бив із мінометів 120 калібру.
Щонайменше п'ять разів ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових.
Засніжена авдіївська "промка". Та навіть кучугури снігу не приховують моторошних слідів бойовища. Стрічки на гілках скрізь застерігають, необережний крок убік від вузенької стежки й може трапитися непоправне.
Упродовж доби з боку противника зафіксовано чотири порушення режиму тиші. Внаслідок цього - один український боєць зазнав поранення. Він у шпиталі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.