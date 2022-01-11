Новая волна коронавируса в Украине начнется приблизительно через две недели, то есть в концу января. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

По мнению медика, это будет четвертая волна инфекции в нашей стране.

"Был, говорил - подтверждаю постепенное нарастание заболеваемости COVID-19 началось, то есть мы можем говорить о начале 4-ой волны", - написал Юрий.

Он считает, что в связи с новым штаммом Омикрон заболеваемость будет расти уже в ближайшее время.

"Невысокие темпы прироста обусловлены в первую очередь незначительной долей среди инфицированных, пациентов зараженных штаммом Омикрон. По мере роста его доли в общей структуре заболевших будет расти и интенсивность эпидемического процесса", - сообщил доктор.

Ромаскевич считает, что главный способ побороть пандемию - это вакцинация.

"Высокие показатели заболеваемости будем иметь через 10-15 дней, пиковые показатели в феврале-марте этого года! Готовим систему противоэпидемической защиты, наращиваем резервы мощности лечебных учреждений (в первую очередь в части обеспечения кислородом), вакцинируемся и да поможет нам Бог!", - резюмировал медик.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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