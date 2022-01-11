Украина и США согласовали сдерживание агрессии России [ Редактировать ]
Во вторник, 11 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает МИД.
Стороны согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии.
Отмечается, что Энтони Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 11января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сделал заявление
В понедельник, 10 января, представители США и России - Венди Шерман и Сергей Рябков провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности"
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России сделала заявление
В подельник, 10 января, американская и российская делегация завершили в Женеве первые переговоры по так называемым "гарантиям безопасности"
Переговоры будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями