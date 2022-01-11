Во вторник, 11 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает МИД.

Стороны согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии.

Отмечается, что Энтони Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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