Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил о том, что заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в конечном итоге не удастся избежать никому. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что наиболее серьезные последствия этого штамма испытают непривитые люди, по которым "Омикрон" нанесет "главный удар".

"Омикрон" при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех. Вероятно, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, некоторые, а, возможно, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут.

Исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок также считает, что большинство людей заразится COVID.

Читайте также Билл Гейтс спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.