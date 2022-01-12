Украина не ищет конфликта с Россией - Госдеп [ Редактировать ]
Заявления российской стороны о том, что ей нужны гарантии безопасности в связи с интеграцией Украины в НАТО, являются дезинформацией и пропагандой. Поскольку Киев не ищет конфликта с Москвой.
Об этом сообщил заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
"Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат возле границы с Украиной. Москва придерживается все более агрессивной риторики, распространяя дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликта, а не Россия. Это неправда. Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, это Россия продолжает разжигать войну на Востоке Украины, которая стоила уже почти 14 тысяч жизней", - отметила она.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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