Уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

Мы видим несколько рост (COVID-заболеваемости - ред.), вызванный тем, что закончились праздники. Пока говорить о динамике в каком-то регионе рано.

Он отметил, что пока нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

Случаев "Омикрон " не столь много выявлено, могут создаваться кластеры, с которых будет начинаться распространение. Абсолютно любой регион может быть очагом вспышки. Мы ожидаем, что рост начнется уже в январе 2022 года.

Эксперт отметил, что сейчас есть два региона в Украине, в которых потенциально идет ухудшение эпидситуации.

Это Сумская и Ивано-Франковская области.

Напомним, что "Подробности" написали инструкцию о том, как не спутать коронавирус с туберкулезом.

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