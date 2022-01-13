Когда начнется рост заражений коронавирусом: в KSE дали прогноз [ Редактировать ]
Уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.
Мы видим несколько рост (COVID-заболеваемости - ред.), вызванный тем, что закончились праздники. Пока говорить о динамике в каком-то регионе рано.
Он отметил, что пока нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.
Случаев "Омикрон " не столь много выявлено, могут создаваться кластеры, с которых будет начинаться распространение. Абсолютно любой регион может быть очагом вспышки. Мы ожидаем, что рост начнется уже в январе 2022 года.
Эксперт отметил, что сейчас есть два региона в Украине, в которых потенциально идет ухудшение эпидситуации.
Это Сумская и Ивано-Франковская области.
Напомним, что "Подробности" написали инструкцию о том, как не спутать коронавирус с туберкулезом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции
Как COVID-19, так и туберкулез могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека
Интервал между вводами для всех схем должен составлять 28 дней
От начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса уже сделали более 29 млн прививок
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной инфекции