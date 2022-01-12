Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них детей – 409, медработников – 160. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.
С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 29 млн прививок от COVID-19.
106 362 человека вакцинировано против коронавируса:
- первую дозу получили 33 288 человек,
- вторую дозу – 59 348 человек,
- дополнительную дозу получили 670 человек,
- бустерную дозу – 13 056 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали – 1 898 человек;
- летальных исходов – 193;
- поправились – 8 077 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 716 988 человек;
- выздоровели – 3 530 624 человека;
- летальных исходов – 97 737;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 034 809.
С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек:
- из них получили первую дозу – 14 875 714 человек,
- получили две дозы – 14 098 896 человек,
- получили дополнительную дозу – 7 339 человек,
- бустерную дозу – 41 141 человек.
В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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