За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них детей – 409, медработников – 160. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 29 млн прививок от COVID-19.

106 362 человека вакцинировано против коронавируса:

первую дозу получили 33 288 человек,

вторую дозу – 59 348 человек,

дополнительную дозу получили 670 человек,

бустерную дозу – 13 056 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 1 898 человек;

летальных исходов – 193;

поправились – 8 077 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 716 988 человек;

выздоровели – 3 530 624 человека;

летальных исходов – 97 737;

проведено ПЦР-тестирование – 17 034 809.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек:

из них получили первую дозу – 14 875 714 человек,

получили две дозы – 14 098 896 человек,

получили дополнительную дозу – 7 339 человек,

бустерную дозу – 41 141 человек.

В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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