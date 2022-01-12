Как не спутать коронавирус с туберкулезом (симптомы) [ Редактировать ]
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В Министерстве здравоохранения рассказали о том, как не спутать два тяжелых заболевания: коронавирус и туберкулез. Их симптомы зачастую похожу, обе болезни могут быть смертельно опасны для здоровья.
Давайте разберемся, как отличить недуги.
Симптомы
- Туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда месяцев.
- У COVID-19 острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель.
Слабость
- У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость.
- У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.
Лихорадка
- Коронавирус может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме - до 38, при тяжелой - свыше 38.
- При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2, при тяжелых формах - выраженная лихорадка. Для туберкулеза также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины. Для COVID-19 эти проявления не характерны.
Похожие симптомы
- Среди симптомов COVID-19 также головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах. В то же время одышка является симптом обоих заболеваний, однако может иметь различные особенности.
- При туберкулезе она может появляться во время физической нагрузки. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани.
- Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме.
- При тяжелой форме COVID-19 может наблюдаться кровохарканье. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным поражением легочной ткани.
- Для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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