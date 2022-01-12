В Министерстве здравоохранения рассказали о том, как не спутать два тяжелых заболевания: коронавирус и туберкулез. Их симптомы зачастую похожу, обе болезни могут быть смертельно опасны для здоровья.

Давайте разберемся, как отличить недуги.

Симптомы

Туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда месяцев.

У COVID-19 острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель.

Слабость

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость.

У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.

Лихорадка

Коронавирус может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме - до 38, при тяжелой - свыше 38.

При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2, при тяжелых формах - выраженная лихорадка. Для туберкулеза также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины. Для COVID-19 эти проявления не характерны.

Похожие симптомы

Среди симптомов COVID-19 также головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах. В то же время одышка является симптом обоих заболеваний, однако может иметь различные особенности.

При туберкулезе она может появляться во время физической нагрузки. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани.

Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме.

При тяжелой форме COVID-19 может наблюдаться кровохарканье. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным поражением легочной ткани.

Для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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