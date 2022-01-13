Компания AstraZeneca заявила об эффективности бустерной дозы ее вакцины против штамма "Омикрон". Исследования показали, что третья прививка увеличивает количество антител как против нового варианта, так и других типов коронавируса.

В компании отметили, что повышенный ответ иммунной системы наблюдался после введения бустерной дозы AstraZeneca, в том числе против штамма "Дельта" у людей, которые были предварительно привиты препаратом Vaxzevria или мРНК-вакцинами.

В AstraZeneca заявили, что результаты исследований подтверждают возможность использования третьей дозы вакцины компании независимо от того, какими препаратами человек прививался ранее.

Производитель добавил, что предоставят данные исследования регуляторам всех стран, учитывая острую необходимость ревакцинации от коронавируса.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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