Донині чоловіки збираються в гурт та переодягаються в яскравих персонажів

Українці відзначають Маланку, або Щедрий вечір, а ще - старий Новий рік. У багатьох селах і донині чоловіки збираються в гурт, переодягаються в яскравих персонажів, і ходять від хати до хати, щедруючи та розігруючи кумедні сценки.

В одне з таких сіл на Прикарпатті завітала моя колега Жанна Дутчак.

Так "маланкують" у гуцульському селі Бабин. Місцеві чоловіки переодягнені в різних персонажів. Тут і поліцейські, і лікарі, і співаки, і навіть….

-Я - президент України Зеленський Володимир. А ви, панянки, хто? - Я - Рамона, а я - Сара. - А хто ви сьогодні? - Я - офіціантка. Дещо позичав у дружини, дещо купував. Так, щоб якомога краще обслужити гостей, які нині будуть, ну і, звісно, учасників карнавалу нашої Маланки. Щоб всі були ситі, напоєні, і не голодні поїхали звідси від нас.

Горяни зізнаються - для них Маланка - одне з найулюбленіших свят. Тому кількість учасників із року в рік лише більшає… - цього року прийшло чи не сто. Головні персонажі, традиційно, - Дід і Баба.

Ярослав, учасник Маланки:

У нас Меланка споконвіків. Поки це село. Мій прадід ходив. Це у нас поздоровлення на Новий рік. У нас новий рік завтра, а не першого січня.

Поки одні щедрують, інші - "імунізуються"… у свій спосіб.

Так масштабно святкувати Маланку в Бабині почали кілька років тому. Горяни зізнаються: деякі традиції перейняли в інших громад. А от гуляння і розваги - це вже тутешнє - гуцульське.

Марія, жителька села Бабин:

Чим рік, тим краще. Йде все вперед. - Чого участь не берете? - Чоловік бере. Ми вже поділилися - одне в глядачах, а друге…буде там.

Подивитися на дійство у Бабині цього року приїхало й чимало гостей.

Анастасія, гостя зі Львова:

Ми приїхали сюди, щоб насолодитися атмосферою. Задоволені повністю. Ми вперше на Маланці. Але ми готувалися. Підбирали костюми.

Після завершення дійства його учасники діляться на невеличкі групи і розходяться селом - йдуть від хати до хати та вітають усіх із Старим Новим роком. І так аж до півночі.