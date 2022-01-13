Десятки обшуків протягом місяця. Міська влада Чернігова заявляє про тиск силовиків. За словами мера Владислава Атрошенка, обшуки проводить Державне бюро розслідувань чи не в усіх комунальних підприємствах та компаніях-підрядниках за постановою Печерського суду Києва. Колегу підтримав мер столиці - Віталій Кличко. Каже - сам торік пережив подібну ситуацію.

Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова:

Це є силовий тиск на мене, як міського голову і лідера місцевого самоврядування. Одного з представників місцевого самоврядування. Завтра це може бути інше прізвище, інше місто. Це може бути будь-хто.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Ми будемо захищати представника нашої команди Владислава Атрошенка і ми будемо захищати мерів.

Я переконаний, що замовники цього політичного тиску мають зрозуміти - чим слабішими вони роблять мерів, тим слабіше вони роблять Україну.