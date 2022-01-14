Еще более 90 тысяч украинцев привились от COVID [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки прививки против коронавируса получили более 90 тысяч человек. Из них ревакцинацию прошли более 14 000.
За вчера, 13 января 92 835 человек вакцинированы против COVID-19.
Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу - 45 465 человек, дополнительную получил 551 человек, а бустерную - 14 485.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 941 502 человека.
Из них получили первую дозу - 14 941 500 человек, получили две дозы - 14 197 703 человека, дополнительную дозу - 8 639 человек, а бустерную - 70 663.
В Украине всего проведено 29 218 505 прививок.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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