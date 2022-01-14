В Украине сократилась "оранжевая" зона карантина. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Херсонской области.

Сегодня в "оранжевой" зоне находятся такие области:

Сумская,

Ивано-Франковская.

Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне. Отметим, что за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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