iPhone 13 вышел 4 месяца назад, и сегодня оценить его возможности можно не только по презентации из Купертино и рекламе, а и на основе реального опыта пользователей. И можно дать ответ - стоит ли обновить свой смартфон, если сейчас у вас "яблоко" из прошлой линейки 2020 года?

Общие характеристики двух линеек

Как и двенадцатое поколение, тринадцатая линейка вышла в четырех моделях – мини, стандартной и двух флагманских, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. После кардинальных изменений в 2020 году дизайн практически не изменился, лишь чуть меньше стали рамки. Но новая линейка представлена в других оттенках, что позволяет с первого взгляда определить новинку.

Процессор А15 Bionic в новинке на 50% мощнее, чем А14 в прошлом поколении. Используется та же пятинанометровая технология, однако производитель доработал ее. В результате повысилась скорость обработки данных, продуктивность, возможность выполнять обработку больших массивов информации и энергоэффективность. Во флагманских моделях вырос объем оперативной памяти. В мини и стандарт версиях он остался прежним.

Главные отличия - в камерном модуле

Если вы приобретаете смартфон в первую очередь ради фото и видео, Айфон 13 – это именно то, что вам нужно. Были доработаны все существующие ранее режимы – ночная, портретная, серийная и панорамная съемка. Появились и новые возможности, главным образом во флагманских моделях. В первую очередь внимание заслуживает макросъемка – теперь можно делать крупные планы с расстояния всего в 2 сантиметра. Формат ProRes для записи видео позволяет отснять полноценный видеоклип или короткометражное кино, которое по качеству будет вполне достойным показу по ТВ. Следящий автофокус предназначен для мягких и плавных переходов при переходе между объектами при записи видео. Этот режим высоко оценили блогеры, он позволяет снимать распаковки или видео с большим количеством объектов и обойтись без последующего монтажа.

Дополнительный комфорт для пользователя

Смартфоны 2021 года лучше держат батарею - автономность работы выросла на 1,5-2,5 часа в зависимости от модели. Заряжаются они с помощью беспроводной магнитно-индукционной системы MagSafe, что очень удобно. Сохранилась функция быстрой зарядки, 50% аккумулятора восполняется всего за полчаса.

В то же время уже в этом году обещают Айфон 14, и анонсируют, что нововведения в нем будут грандиозными. Как только пройдет презентация (а это традиционной будет в сентябре), купить ее можно будет в официальном интернет-магазине продукции Apple в Украине.