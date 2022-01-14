Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев на встрече в Киеве 14 января обсудили создание транспортного коридора, объединяющего страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, странам необходимо развивать транзитный потенциал и создавать соответствующую современную инфраструктуру.

Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы и дальше будем совместно работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову.

Зеленский сообщил, что договорился с Алиевым в первой половине 2022 года провести заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а в дальнейшем организовать заседание совета президентов Украины и Азербайджана.

Украинские чиновники ранее заявляли, что заинтересованы в транспортном потенциале сотрудничества между странами, в частности, в активизации транзита грузов по маршруту Европа - Кавказ - Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех сферах, в частности в энергетике, а также наращивать сотрудничество в нефтепереработке, заявил Ильхам Алиев.

Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах, и хочу повторить, что все сотрудничество базируется на нашей крепкой дружбе... Традиционная сфера нашего сотрудничества - это сфера энергетики, у нас есть планы относительно этой сферы, и я уверен, что они будут воплощены.

Президент Азербайджана назвал перспективным сотрудничество двух стран в экономике, энергетике и продовольственной безопасности.

Визит Алиева в Украину стал первым после избрания Владимира Зеленского президентом. Президент Украины посещал Азербайджан в декабре 2019 года. Последний раз главы двух государств встречались 15 декабря 2021 года в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства".

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев

Напомним, что на днях Азербайджан отменил ограничения на въезд украинцев в страну, которые действовали с марта 2020 года.