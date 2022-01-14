В Правительстве Гонконга приняли решение отменить на месяц транзитные авиарейсы из 150 стран и территорий. Это связано с быстрым распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Глава администрации Гонконга Керри Лем заявила, что также будут введены внутренние карантинные ограничения, которые вступят в силу уже с февраля, чтобы ограничить посещение магазинов, проведение вечеринок и празднований.

Власти Гонконга заявили в пятницу, что городской аэропорт приостановит на месяц транзитные рейсы из примерно 150 стран и территорий, из-за высокого риска распространения коронавируса.

Отмечается, что для помощи бизнесу правительство предоставит заведениям компенсацию. Из бюджета было выделено 459 миллионов долларов.

Читайте также, Израиль закрывает авиасообщение с Великобританией и Данией из-за распространения в этих странах штамма "Омикрон". Иностранцам из этих стран не разрешается въезд в страну, за исключением гуманитарных случаев, утвержденных специальным правительственным комитетом.

Кроме того, Нидерланды запретили пассажирские авиарейсы из Индии, где в последние дни стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Исключение сделали для медицинского персонала и грузовых рейсов, в Индии пятый день подряд фиксируют мировые антирекорды заражения коронавирусом.