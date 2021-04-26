Нидерланды с понедельника, 26 апреля, запретили пассажирские авиарейсы из Индии, где в последние дни стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов.

Каждую неделю в Нидерланды прибывает около семи рейсов из Индии. Большинство - трансферные пассажиры. Для голландцев, которые не могут вернуться из Индии, советуем подыскать безопасное жилье.

Запрет действует до 1 мая. Исключение сделали для медицинского персонала и грузовых рейсов.

Напомним, что в Индии пятый день подряд фиксируют мировые антирекорды заражения коронавирусом. За последние сутки в стране подтвердили 349 691 новых случаев COVID-19, 2 812 человек скончались. Только за последние 72 часа заболели более миллиона индийцев.

Эпидемиологи уверены, что резкий скачок заболеваемости в стране вызван новыми штаммами коронавируса. В стране выявлена тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19.

Из-за роста заболеваемости индийские власти приостановили экспорт вакцин, лекарств от коронавируса и специального медоборудования.