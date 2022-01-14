В Париже скончался французский режиссер Жан-Жак Бенекс. Ему было 75 лет. Об этом сообщают французские СМИ.

Он умер после продолжительной болезни, лейкемии.

Жан-Жак Бенекс родился в 1946 году в Париже. В киноиндустрии он начал работать в 1960-х годах. В 1978 году он представил свой первый фильм - короткометражку Собака месье Мишеля.

Первый полнометражный фильм Дива Бенекс снял в 1981 году. Мелодрама получила премию Сезар в номинации Лучший дебют.

В 1983 году на Каннском кинофестивале он получил награду Золотая пальмовая ветвь за картину Луна в сточной канаве. В 1987 году его лента 37,2 по утрам получила премию Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

В его картинах снимались Жерар Депардье, Беатрис Далль, Ив Монтан, Ришар Боринже.

Бенекс также снимал рекламные ролики для Fuji, Esso, Renault и Apple.

Напомним, что в январе 2021 года в Калифорнии умерла одна из самых титулованных актрис в истории американского телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Премию "Оскар" Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971).

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