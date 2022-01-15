За минувшие сутки, 14 января, в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 727, медработников - 229). Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1 682 человека;

летальных исходов - 127;

выздоровело - 6 172 человека.

14 января против COVID-19 были вакцинированы 90 817 человек:

первую дозу получили 30 498 человек;

вторую дозу - 43 127;

дополнительную дозу - 659;

бустерную дозу - 16 533 человека.

Ранее "Подробности" писали о том, уже в этот месяце в Украине может начаться взрывной рост новых случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации из-за "омикрона" уже наблюдается в двух областях - Ивано-Франковской и Черновицкой.