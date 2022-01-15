Коронавирус в Украине: данные на 15 января [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 14 января, в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 727, медработников - 229). Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 1 682 человека;
- летальных исходов - 127;
- выздоровело - 6 172 человека.
14 января против COVID-19 были вакцинированы 90 817 человек:
- первую дозу получили 30 498 человек;
- вторую дозу - 43 127;
- дополнительную дозу - 659;
- бустерную дозу - 16 533 человека.
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