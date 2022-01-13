Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 10 046 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них детей – 590, медработников – 255. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.
102 580 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 33 452 человека,
- вторую дозу – 53 342 человека,
- дополнительную дозу получили 749 человек,
- бустерную дозу – 15 037 человек.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 1 676 человек;
- летальных исходов – 191;
- выздоровело – 7 202 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 727 034 человека;
- поправилось – 3 537 826 человек;
- летальных исходов – 97 928;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.
С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 909 166 человек,
- получили две дозы – 14 152 238 человек,
- получили дополнительную дозу – 8 088 человек,
- бустерную дозу – 56 178 человек.
В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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