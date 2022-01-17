Данія надасть грошову допомогу для безпеки України [ Редактировать ]
Данія виділить 22 мільйони євро для безпеки України. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері. Напередодні до України прилетів його данський колега - Йеппе Кофод.
Візит посадовця тривав два дні. За цей час Кофод навідався на лінію розмежування в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Там особисто ознайомився з безпековою ситуацією.
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Рішення ухвалили ще в грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.
Він сьогодні разом з українським міністром закордонних справ Кулебою побував на передовій - у Станиці Луганській. Там європейський політик укотре попередив Росію про "масштабні наслідки та величезну ціну" в разі вторгнення до України.
Ними вже активно користуються. За підрахунками Міністерства цифрової трансформації, українці витратили 638 мільйонів гривень.
Ці кошти підуть на навчання та екіпірування нашої армії, а 75 мільйонів - на летальну зброю.