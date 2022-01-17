Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.

Данія виділить 22 мільйони євро для безпеки України. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері. Напередодні до України прилетів його данський колега - Йеппе Кофод.

Візит посадовця тривав два дні. За цей час Кофод навідався на лінію розмежування в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Там особисто ознайомився з безпековою ситуацією.