У найскладніших випадках рятувальники застосовують судно на повітряній подушці.

Наближається Водохреще, головний звичай якого - занурення в крижану воду. Рятувальники разом із медиками та волонтерами вкотре розповіли, як правильно і, головне, безпечно пірнати. Марина Михайловська збирала поради фахівців.

Напірний пожежний рукав накачується повітрям, таким чином рятувальник подає його в ополонку. Хапається постраждалий за нього.

Мотузки, кола, плоти - основні засоби, завдяки яким можна допомогти людині, яка тоне. У критичній ситуації час іде на хвилини, особливо взимку.

Рятувальники приймають горизонтальне положення, підповзають до нашого постраждалого. Подають йому рятувальний пліт.

Миколаїв - місто південне, і лід тут дуже тонкий, тож опинитися у крижаній воді можна за лічені секунди. У найскладніших випадках рятувальники застосовують судно на повітряній подушці.

Олексій Ширдін, командир рятувального відділення:

При помощи воздушной подушки, катера, спасали пострадавшего в проруби. Подъехали, подали конец Александрова, вытянули на борт, передали медикам.

І рятувальники, і медики, і волонтери Червоного хреста, і правоохоронці. Усі разом відпрацьовують методи порятунку людей на льоду.

Євген Іщенко, заступник начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

На Водохрещу, як показує практика, під час проведення заходів виклики мінімальні. Це відбувається після офіційної частини. Бувають випадки вночі викликають для пошуку.

А це вже волонтери Червоного хреста вчать, як не згаяти дорогоцінних хвилин і реанімувати постраждалого до приїзду медиків.

Ілля, волонтер Червоного хреста:

Наклоняемся и 10 секунд слушаем, есть ли у человека дыхание. Если меньше двух вдохов-выдохов, мы должны приступать к реанимации. 30 раз мы нажимаем и делаем два вдувания. И опять повторяем.

Спиртне, зауважують лікарі, - табу для купання в мороз. Утриматися від пірнання мають також люди з хронічними захворюваннями, маленькі діти та вагітні. Переохолодження для непідготовленого організму може призвести й до смерті.

Владислав Пронін, лікар:

Прежде всего, это сужение сосудов кожи, затем наши мышцы деревенеют, перестают выполнять свои функции, затем начинают страдать наши внутренние органы, головной мозг, нервная система, сердечно-сосудистая система. Это уже очень опасно.

Ті, хто все ж таки хоче дотриматися традиції, має заздалегідь підготуватися - поступово загартуватися. Щонайменше, - розігріти тіло зарядкою перед зануренням.

Владислав Пронін, лікар:

Сначала мочим ступни, затем умываем лицо и живот, чтоб организм привык. Окунаемся постепенно, никаких ныряний, погружение с головой - крайне нежелательно. Окунаемся три раза лицом и не более 3-5 секунд желтельно время нахождения в ледяной воде.

Потому - витертися сухим рушником, одразу тепло вдягтися та випити щось гаряче. А у разі поганого самопочуття, негайно звернутися до медиків.