Дмитро Кулеба заявив, що Данія виділить 22 мільйони євро для безпеки України [ Редактировать ]
Данія виділить 22 мільйони євро для безпеки України.
Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері. Напередодні до України прилетів його данський колега - Йеппе Кофод. Візит посадовця тривав два дні.
За цей час Кофод навідався на лінію розмежування в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Там особисто ознайомився з безпековою ситуацією.
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Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.
Він сьогодні разом з українським міністром закордонних справ Кулебою побував на передовій - у Станиці Луганській. Там європейський політик укотре попередив Росію про "масштабні наслідки та величезну ціну" в разі вторгнення до України.
Ці кошти підуть на навчання та екіпірування нашої армії, а 75 мільйонів - на летальну зброю.
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