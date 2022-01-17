Основными задачами Верховной Рады должны быть принятие необходимых людям законов и справедливое перераспределение бюджета для защиты и поддержки граждан. А не обслуживание "хотелок" власти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "РАДА".

"Этот парламент растерял кредит доверия людей. И он в долгу перед ними, потому что не работает в их интересах. Повестка дня не соответствует ожиданиям граждан, а служит для удовлетворения требований кредиторов и политического пиара власти", - заявил политик.

В качестве примера он привел принятый парламентом бюджет на нынешний год, который назвал несправедливым. Парламентарий заявил, что оппозиция будет настаивать на пересмотре бюджета, чтобы поддержать людей.

"Этот бюджет несправедлив. Недопустимо, когда пенсионеры имеют минимальную пенсию ниже прожиточного минимума. И это позор, когда пособия на рождение детей не растут, а остаются на уровне 40 тысяч гривен, в то время как растет инфляция и дорожают продукты питания", – подчеркнул Юрий Бойко.

Политик назвал статьи бюджета, сократив которые можно изыскать средства на социальную поддержку.

"Новообразованные силовые структуры и всевозможные антикоррупционные органы просто перекормлены бюджетными деньгами. И это не полиция или армия. Миллиарды идут на их обеспечение без какого-либо результата работы с их стороны", – подчеркнул оппозиционер.

Сопредседатель ОП-ЗЖ считает, что при отсутствии эффективной работы Верховной Рады и в условиях полной потери доверия со стороны людей, необходимы досрочные выборы в парламент.

"Депутатам нужно проявить политическую совесть и пойти на досрочные выборы. Парламент в таком виде не способен решать проблемы людей, а только углубляет кризис. Положение может исправить только перезагрузка парламента и формирование профессионального правительства, способного к эффективной работе", - резюмировал Юрий Бойко.