Принц Гаррі позивається до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Він вимагає охорону поліції під час перебування на батьківщині. У МВС виділяти офіцерів для онука королеви відмовляються. Чому Гарі наполягає на захисті - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Принц Гаррі проти Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Онук королеви подав до суду через відмову надати йому поліцейський захист. Гаррі позбавили права на державну охорону два роки тому. Коли подружжя Сассекських вирішило відмовитися від виконання королівських обов'язків та взятися за приватне підприємництво у США. Відтоді принц двічі повертався на батьківщину. На похорони дідуся принца Філіпа та на відкриття пам'ятника матері, загиблої леді Діани. Та нині вперше від моменту переїзду до Штатів Гаррі збирається відвідати Британію всією сім'єю. Разом з трирічним сином Арчі та семимісячною донькою Лілібет, яка народилася в Каліфорнії і яку ще навіть не бачила прабабуся Єлизавета Друга. Принц наполягає, що без захисту Скотланд-Ярду візит до королівства надто ризикований.

Велика Британія завжди буде для принца Гаррі країною, де він сподівається, що його дружина та діти будуть у безпеці. Принц Гаррі успадкував загрозу своїй безпеці від моменту народження і на все життя. Він залишається шостим у черзі на престол, двічі ніс бойову службу в Афганістані, а за останні роки його сім'я двічі зазнавала погроз від неонацистів та екстремістів.

В оточенні принца наполягають, що приватна охорона не зможе адекватно захистити Сассекських, бо не має необхідних юридичних повноважень та доступу до оперативної інформації. І Гаррі навіть готовий оплачувати послуги Скотланд-Ярду із власної кишені. Однак винайм офіцерів поліції - ніколи не практикували в країні. І навряд чи уряд допустить, щоб вимога принца стала прецедентом для інших іноземних віп-персон.

Пірс Морган, британський журналіст:

Чому британська поліція має його охороняти? Він нині приватна особа і не виконує жодних королівських обов'язків. Він заробляє сотні мільйонів доларів, використовуючи королівські титули, водночас лихословлячи про королівську родину та саму інституцію монархії. А тепер герцог хоче всидіти одночасно на двох кріслах.

Клопотання про перегляд рішення МВС розглядає Високий суд Лондона. Там мають встановити, чи достатньо підстав для відмови в наданні поліцейського захисту. Тож нині вирішується доля участі герцогів Сассекських у відзначенні платинового ювілею Її Величності. Кульмінація святкувань сімдесятиріччя правління королеви відбудеться на початку червня.