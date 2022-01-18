Руководство Гонконга приняло решение усыпить около 2 тысяч хомяков из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Таким образом, один из сотрудников зоомагазина заболел Дельта-штаммом, после чего медики решили проверить всех животных. Выяснилось, что COVID-19 присутствует у хомяков. Сами грызуны не болеют, но могут переносить его между собой.

Нет доказательств того, что домашние питомцы могут передавать болезнь людям. Но мы действовали из соображений осторожности, запретив импорт и продажу домашних грызунов.

Отмечается, что владельцев пушистых животных призвали придерживаться правил гигиены и мыть руки после того как гладили или кормили питомцев. Также рекомендовано удержаться от поцелуев грызунов и выноса их за пределы жилища. Известно, что планируется усыпить всех хомяков, которые были куплены после 22 декабря 2021 года.

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