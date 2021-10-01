Анонимный владелец "пушистого инвестора" из Германии описывает своего домашнего питомца как "первого в мире крипто-хомяка".

Немец обучил домашнего хомячка торговать криптовалютой на бирже. Процесс трейдинга владелец публикует ежедневно на видео через платформу Twitch под ником mr_goxx.

Грызуну предлагается простой выбор, когда покупать и продавать. Вы будете удивлены, но хомяк за четыре месяца обогатился примерно на 20%, опередив многих профессиональных трейдеров и даже целые фонды.

Четвероногий финансовый гений, конечно же, не завершает сделки сам. Вместо этого торговые решения Goxx принимаются в "офисе", оборудованном камерами, прикрепленном к его обычной клетке.

Ежедневно, когда хомяк заходит в свой крохотный в офис, на Twitch запускается стрим, и его подписчикам рассылается уведомление, том, что торговля началась.

Затем хомяк запускает "колесо намерений", которое выбирает для торговли одну из 30 различных криптовалют.

Сумма сделки определяется, когда грызун проходит через один из двух "туннелей принятия решений". В зависимости от того, через какой туннель он проходит, сумма, которую он купит или продаст за криптовалюту, изменяется с шагом 20 евро.

Коробка для хомяка

Все данные передаются на компьютер, который совершает транзакции в реальном времени от имени хомячка.

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Животное стартовало с капиталом в 390 долларов на биржевом счете. По итогам сентября хомяк увеличил свой портфель до 580 долларов, а это 20%, что ставит его впереди S&P 500 и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за тот же период.

В интервью The Sun 30-летний владелец объяснил, что идея возникла как шутка.

"Большинство людей пытает заработать на криптовалютном рынке, не имея ни малейшего представления о том, что там происходит и как это работает. Я решил в шуточной форме проверить, сможет ли мой хомяк принимать более разумные инвестиционные решения, чем мы, люди", - объясняет хозяин богатого хомяка.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как после запрета криптовалют в Китае, биткойн и Ethereum обвалились в цене.

Также летом произошел случай, когда мошенники обманули вкладчиков криптовалюты на 31 миллион.