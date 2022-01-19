Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 18 января, на территории Украины зафиксировали 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1422, медработников – 464. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
85 177 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 30 201 человек,
- вторую дозу – 36 744 человека,
- дополнительную дозу получили 614 человек,
- бустерную дозу – 17 618 человек.
За минувшие сутки:
- госпитализировали – 2 401 человек;
- летальных исходов – 163;
- выздоровели – 5 413 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 780 903 человека;
- поправились – 3 567 336 человек;
- летальных исходов – 98 712;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 270 793.
С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 053 123 человека,
- получили две дозы – 14 343 487 человек,
- получили дополнительную дозу – 10 687 человек,
- бустерную дозу – 131 178 человек.
В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.
Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.
Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.
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