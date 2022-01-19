За минувшие сутки, 18 января, на территории Украины зафиксировали 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1422, медработников – 464. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

85 177 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 30 201 человек,

вторую дозу – 36 744 человека,

дополнительную дозу получили 614 человек,

бустерную дозу – 17 618 человек.

За минувшие сутки:

госпитализировали – 2 401 человек;

летальных исходов – 163;

выздоровели – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 780 903 человека;

поправились – 3 567 336 человек;

летальных исходов – 98 712;

проведено ПЦР-тестирование – 17 270 793.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них:

получили первую дозу – 15 053 123 человека,

получили две дозы – 14 343 487 человек,

получили дополнительную дозу – 10 687 человек,

бустерную дозу – 131 178 человек.

В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.

Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.

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