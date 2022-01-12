Ученые выяснили, когда коронавирус перестает быть заразным [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%. К такому выводу пришли ученые Университета Бристоля, исследование которых опубликовано на сервисе препринтов medRxiv.
При этом температура воздуха неважна: и в прохладных, и в теплых помещениях заразность Sars-CoV-2 остается одинакова.
Вылетая из легких человека, где относительно влажно и много углекислого газа, вирус быстро теряет влагу и высыхает, а из-за снижения уровня углекислого газа резко возрастает уровень кислотности. Оба эти фактора в секунды снижают способность вируса заражать клетки человека.
Раньше ученые считали, что вирус может жить в воздухе до трех часов. При этом выживаемость коронавируса замеряли с помощью герметичных сосудов, которые вращались, позволяя частицам оставаться в воздухе.
Новые выводы показывают, как важно соблюдать дистанцию и носить маски. Чем позже вирус доберется от одного человека до другого, тем ниже риски заболеть. Помогает избежать заражений и вентилирование помещений.
Напомним, что "Подробности" написали инструкцию о том, как не спутать коронавирус с туберкулезом.
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