Заразность падает падает на 54% уже через 5 секунд Источник: ТАСС

Через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%. К такому выводу пришли ученые Университета Бристоля, исследование которых опубликовано на сервисе препринтов medRxiv.

При этом температура воздуха неважна: и в прохладных, и в теплых помещениях заразность Sars-CoV-2 остается одинакова.

Вылетая из легких человека, где относительно влажно и много углекислого газа, вирус быстро теряет влагу и высыхает, а из-за снижения уровня углекислого газа резко возрастает уровень кислотности. Оба эти фактора в секунды снижают способность вируса заражать клетки человека.

Раньше ученые считали, что вирус может жить в воздухе до трех часов. При этом выживаемость коронавируса замеряли с помощью герметичных сосудов, которые вращались, позволяя частицам оставаться в воздухе.

Новые выводы показывают, как важно соблюдать дистанцию и носить маски. Чем позже вирус доберется от одного человека до другого, тем ниже риски заболеть. Помогает избежать заражений и вентилирование помещений.

Напомним, что "Подробности" написали инструкцию о том, как не спутать коронавирус с туберкулезом.