Slots City: знакомство с онлайн-казино в Украине

Slots City - это популярный азартно-развлекательный портал, который в 2021 году начал на законных и легальных основаниях предоставлять свои услуги на территории Украины. Заведение буквально с первых дней привлекло к себе огромное количество игроков, все спешили пройти регистрацию, чтобы не только насладиться получением высококачественных услуг, но и получить от Slots City промокод для активации щедрых бонусов.

Бонусы портала и их разнообразие

Портал не скупится на подарки для своих клиентов, и геймеры эту особенность могут оценить сразу после регистрации на официальном сайте. Для новых пользователей азартно-развлекательный портал придумал просто уникальный приветственный бонус, а точнее три поощрения на выбор. Каким подарком воспользоваться решать каждому игроку. Для того чтобы выбрать то или иное приветственное поощрение от Слотс Сити, достаточно просто пополнить игровой баланс после регистрации на минимально необходимую сумму. Далее разберемся с этими поощрениями:

● Депозит на 100 и более гривен. Такое пополнение принесет геймеры 50% бонусных средств.

● Депозит на 300 и более гривен. В данном случае клиенту будет начислено 75% процентов бонусных средств от суммы пополнения, и вдобавок 25 фриспинов. Бесплатные вращения можно использовать для слота God’s Temple.

● Депозит на 500 и более гривен. В этом случае геймер получат стопроцентный денежный бонус и 50 бесплатных вращений для использования в том же игровом автомате.

Важно отметить, что максимальная сумма бонусных средств в Slots City онлайн казино может достигать 7 000 гривен. Срок действия приветственного поощрения 72 часа, и на его отыгрыш предлагается вейджер размеров х30. Это вполне приемлемые условия для реализации поощрения и получения на его основе щедрых выигрышей.

Промокод от Слотс Сити в YouTube

Казино имеет свой собственный канал Slots City show. На этом канале часто публикуют интересные и познавательные видео - они помогут новым клиентам успешно продвигаться и запускать игровые автоматы таким образом, чтобы постоянно получить щедрые выигрыши. Так вот под видео достаточно часто публикуют специальные промо-коды. На их основе геймеры могут получить дополнительные подарки и поощрение. Поэтому следите за Ютуб каналом, чтобы увеличить число доступных поощрений.

Игротека казино Слотс Сити и ее разнообразие

Администрация азартно-развлекательного портала очень серьезно и ответственно отнеслась к наполнению портала азартным софтом. Казино сотрудничает исключительно с популярными и проверенными вендорами. Поэтому на сайте представлен исключительно лицензионный софт с высоким качеством графики, интересными тематическими направлениями и высокими показателями отдачи.

Условно всю игротеку, представленную Slots City онлайн казино, можно поделить на три больше разделы:

● Барабанные слоты.

● Настольные игры.

● Лайв-казино.

Далее рассмотрим более подробно каждый вид азартного геймплея.

Барабанные слоты

Это одна из самых больших и популярных категорий. Привлекает она как начинающих геймеров, так и опытных игроков. Основными особенностями представителей этой категории можно назвать:

● простые правила игры;

● наличие демо-режима;

● простая панель управления;

● яркое оформление;

● тематическое сопровождение.

Эти слоты могут принести щедрые выигрыши, поскольку показатели RTP не опускаются ниже 95%.

Настольные игры

Этот раздел станет прекрасной альтернативой для тех, кто захотел внести в свой азартный досуг немного разнообразия. Тут собраны такие популярные азартные игры, как: рулетка, баккара, блэкджек, кено, кости, покер и многое другое.

Лайв-казино

Slots City сайт предлагает еще один интересный раздел - “Live”. Его особенность заключается в том, что тут собраны игровые автоматы, которые запускаются в режиме реального времени. Это невероятные ощущения риска, эмоций и контроля дилера, который выступает реальным человеком. Slots City казино специально оборудованы комнаты для такого геймплея, и обучило дилеров для предоставления качественных услуг.