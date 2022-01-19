У Шотландії відновлять публічні заходи в приміщеннях [ Редактировать ]
Шотландія скасовує карантинні обмеження. Уже з наступного понеділка у регіоні відчинять бари, а також відновлять публічні заходи в приміщеннях.
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявляє, що "пік хвилі штаму "Омікрон" вдалося подолати.
Водночас за останню добу в Великій Британії зафіксували 438 нових смертей від коронавірусу. І це найбільша кількість від лютого минулого року.
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