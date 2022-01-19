Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему Америка так сосредоточена на Украине. Об этом сообщает Save The World.

Оставить безнаказанными действия России означает открыть ящик Пандоры.

Он отметил, что многие американцы задают вопрос, почему администрация Байдена сосредоточена на Украине, которая за полмира оттуда.

Ответ такой: конечно, Украина важна сама по себе. И мы на протяжении многих лет твердо отстаиваем ее суверенитет, территориальную целостность, независимость - формулу, которую вы слышите бесконечно. Но это также больше, чем Украина.

Как отметил Блинкен, есть одна страна, в этом случае Россия, которая своими действиями говорит, что может силой изменить границы соседних государств, может решать за своих соседей, какими будут их решения, с кем им объединяться - она, а не народ соответствующей страны с помощью избранного им правительства.

Если мы оставим это безнаказанным, то, я думаю, мы откроем огромный ящик Пандоры, где не только Украина. Другие автократические страны по всему миру, такие как Россия, скажут: мы также это сделаем. И это рецепт конфликта. Это рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.