Фото: Зеленский и Блинкен на встрече в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках рабочего визита в Украину уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и поддержку безопасности США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", - отметил президент в Twitter.

В то же время МИД Украины в Facebook сообщил о встрече Блинкена с Кулебой.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.

Как известно, главы украинской и американской дипломатий сегодня обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства в различных сферах.

Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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