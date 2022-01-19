Блинкен провел переговоры с Зеленским: детали встречи [ Редактировать ]
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках рабочего визита в Украину уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и поддержку безопасности США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", - отметил президент в Twitter.
В то же время МИД Украины в Facebook сообщил о встрече Блинкена с Кулебой.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.
Как известно, главы украинской и американской дипломатий сегодня обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства в различных сферах.
Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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