В Украине хотят изменить закон о санкциях: кого обяжут платить налоги [ Редактировать ]
Верховной Раде Украины предлагают внести изменения в закон о санкциях, чтобы обязать фигурантов таких списков платить налоги. На сегодня он блокирует все финансовые и экономические обязательства подсанкционных лиц. Об этом свидетельствует текст законопроекта № 6529 на сайте Рады.
Санкции включают блокирование активов на территории Украины. Но теперь в закон хотят добавить исключение, чтобы санкции не касались операций по уплате налогов, сборов, единого взноса, других денежных обязательств, погашения (взыскания) налогового долга и так далее. Также это исключение добавят в пункт об остановке выполнения экономических и финансовых обязательств.
Украинское законодательство не предусматривает особенностей уплаты налогов и сборов подсанкционными лицами. Поэтому изменения предлагаются, чтобы избежать потерь бюджета, а также обеспечить исполнение налогоплательщиками своих обязанностей.
Напомним, с началом 2022 года в Украине увеличивается минимальная заработная плата и прожиточный минимум. А после, соответственно, в налоговом законодательстве возрастут и ставки налогов. Как показывает практика, не всегда такие изменения упрощают жизнь. "Подробности" расскажут, в чем будут заключатся новшества и что принесет украинцам налоговый закон №5600.
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