С началом 2022 года в Украине увеличивается минимальная заработная плата и прожиточный минимум. А после, соответственно, в налоговом законодательстве возрастут и ставки налогов. Как показывает практика, не всегда такие изменения упрощают жизнь.

"Подробности" расскажут, в чем будут заключатся новшества и что принесет украинцам налоговый закон №5600.

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"Ресурсный закон" - что это значит?

30 ноября 2021 года, несмотря на большой резонанс и беспокойство общества, Верховная Рада Украины приняла законопроект №5600. В СМИ он известен как “ресурсный”, “антиолигархический". Он предусматривает начисление дополнительных или увеличение имеющихся налогов.

Отмечается, что этот закон призван укрепить ресурсную базу бюджетов и предотвращать бюджетные потери из-за уклонения от налогообложения.

Им, в частности, предусмотрены:

индексация ставок некоторых налогов;

изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива;

изменения по рентной плате за пользование недрами для добычи руд железа;

повышение отдельных ставок экологического налога;

введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения;

установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Из ключевых "нововведений" законопроекта - изменяется система администрирования налогов, увеличивается налоговая нагрузка, в том числе на подакцизные товары - табак, топливо, алкоголь, и ресурсные - железная руда.

А теперь давайте рассмотрим некоторых из них более детально.

Ставки акцизов

Так называемый ресурсный закон, направленный против олигархов, содержит и нормы, которые повлияют на обычных украинцев.

Он предполагает повышение акцизов на алкоголь и другие продукты. Хотя цены на подакцизные товары постоянно растут, размер акцизов в Украине не пересматривался несколько лет.

Депутаты решили повысить все ставки акцизов на алкоголь на 5%. Согласитесь, эту норму вряд ли можно назвать антиолигархической, поскольку за это повышение заплатят потребители.

Изменения для землевладельцев

С 1 января налог будет начисляться и на те участки, которые по состоянию на начало 2022 года находились за пределами населенных пунктов. Мелким фермерам придется заплатить больше тысячи гривен в год с каждого гектара.

Минимальное налоговое обязательство по земле привязано к нормативной оценке участка и составляет 5%. Если учесть, что в среднем гектар земли нормативно оценивается в 28 тыс. грн, то платить придется приблизительно 1,4 тыс. грн в год с каждого гектара.

Налог платится вне зависимости от того, получали ли владельцы участка доход или работали в убыток.

Кроме того, тем же законом увеличены сборы с тех, кто занимается продажей выращенной сельхозпродукции. Доход от продаж, превышающий 78 тыс. грн в год (12 минимальных зарплат), облагается налогом 18%.

Против налоговых должников вводятся более жесткие меры контроля. Налоговая может обратиться в суд, чтобы тот запретил должнику покидать Украину, пока долг не будет погашен.

Операции с недвижимостью

В настоящее время доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается по ставке 5%. Это позволяет застройщикам оптимизировать расходы, продавая квартиры физическим, а не юридическим лицам. Ресурсный закон должен закрыть эту возможность.

Согласно закону №5600, доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, должен облагаться налогом по стандартной ставке - 18%. Ко второму чтению проекта эту норму смягчили. Теперь платить 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только по разнице между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.

Обложению подлежат соглашения, предусматривающие переход права собственности на жилой дом или его часть; квартиру или ее часть; комнату; гараж; садовый дом и хозяйственные постройки, землю под ними; земельный участок.

Эксперты уверяют, что обложение НДС сделок по купле-продаже недвижимости приведет к удорожанию новых квартир минимум на 20%, а повышение ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир приведет к дополнительному удорожанию жилья еще на 5-18%.

Что изменит 5600 для бизнеса?

Отношения малого и среднего бизнеса с налоговиками несколько изменятся. Например, полномочия госорганов для взыскания налоговых долгов расширяются. Забирать их смогут прямо со счета в банке или же наличкой без решения суда. Если же сумма долга больше 1 млн грн, то через суд могут запретить выезд руководителя за границу. Руководителю оставили право на апелляцию и кассацию.

Еще законом создают специальный реестр, в который будут вносить руководителей предприятий с налоговым долгом. Перенесение убытков предыдущего года теперь ограничено 50% за один год. А срок непогашения долга как основание для обращения в суд увеличили до 240 дней.

Тем не менее, законопроект принят. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 18 декабря. Что же остается нам? Учиться жить по новым правилам.

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