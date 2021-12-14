В Верховной Раде готовится к принятию законопроект, согласно которому будут снижены налоги. Также будет введен сбор на выведенный капитал. Об этом рассказал глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, в парламенте снизят налогообложение доходов и физлиц, и юрлиц, и ввести налог на выведенный капитал, усеченно, как в Польше.

У нас есть большой законопроект о налогообложении доходов. Хотим снизить налогообложение доходов и физлиц, и юрлиц, и ввести налог на выведенный капитал, усеченно, как в Польше. Также расширить декларирование доходов, дать больше налоговых вычетов гражданам.

Отмечается, что законопроект могут зарегистрировать уже в этом году, а заработает он с 2023 года. Он также предлагает налогообложение дополнительной работы. Известно, что препятствием для принятия законопроекта может стать негативная реакция МВФ.

Читайте также, в Верховной Раде приняли закон, согласно которому украинцев, в собственности которых есть земельные паи, обложили налогом. Налоги придется платить также, если участок расположен в черте города: если размер этого огорода 0,5 га (50 соток), придется платить фиксированный налог.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла законопроект №5600 (255 голосов "за") об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей. Целью законопроекта является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.