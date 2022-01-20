"Любое нарушение границы будет считаться нападением": Байден сделал новое заявление [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил Россию насчет нападения на Украину. Он подчеркнул, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.
"Если какие-либо мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками. ... Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжелую цену", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что вторжение также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" - российских солдат, не носящих российскую форму.
Отметим, Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",
"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.
Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.
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