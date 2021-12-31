Президент США Джо Байден в 50-минутном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. Об этом по итогам беседы лидеров сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире.

По словам помощника Путина, "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре".

Как передает "Коммерсант", Ушаков заявил, что Путин предупредил американского коллегу, что введение новых "беспрецедентных" антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений между двумя странами.

В свою очередь президент США в разговоре с Путиным дал понять, что США и союзники дадут решительный ответ, если "Россия вторгнется на Украину". Об этом сообщает Белый дом. Глава Белого дома в разговоре с Путиным призвал РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.