"Незначительных агрессий не бывает": Зеленский резко ответил на слова Байдена [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Запад пока не знает, что делать, если будет "незначительное вторжение" России в Украину. По его мнению, незначительных агрессий не бывает.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
Отметим, накануне Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если российский президент Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",
"Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать. Но если они действительно сделают то, на что они способны, с силами, сосредоточенными на границе, для России будет катастрофой дальнейшее вторжение в Украину", - отметил он.
Уже сегодня на эти слова отреагировал украинский президент.
"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства Украина", - заявил Зеленский.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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