Журналисты показали новые видеозаписи и фото снимков со спутника, на которых зафиксировано значительное увеличение масштабов российских войск на границах с Украиной.

Об этом в Twitter сообщает Reuters.

Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры. Журналисты отмечают, что все эти силы в количестве около 100 тысяч человек собраны у границы и готовы к войне с целью помешать Украине когда-либо вступить в НАТО.

Журналист Newsmax Алекс Сальви обнародовал фото скопления российских войск возле украинских границ. По данным журналиста, Россия разместила свои войска по следующим направлениям:

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed: Klimovo: ~13 km north of Ukraine Klintsy: ~30 km east of Ukraine Yelnya: ~130 km east of Belarus Pogonovo: ~165 km north of Ukraine 📸: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL

На кадрах видны танки, грузовики и прочая военная техника, а также казармы для личного состава военнослужащих.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh