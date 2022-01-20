Журналисты показали новые видеозаписи и фото снимков со спутника, на которых зафиксировано значительное увеличение масштабов российских войск на границах с Украиной.

Об этом в Twitter сообщает Reuters.

Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры. Журналисты отмечают, что все эти силы в количестве около 100 тысяч человек собраны у границы и готовы к войне с целью помешать Украине когда-либо вступить в НАТО.

Журналист Newsmax Алекс Сальви обнародовал фото скопления российских войск возле украинских границ. По данным журналиста, Россия разместила свои войска по следующим направлениям:

рядом с Климово - в 13 километрах от границы с Украиной;

в Клинце - в 30 километрах от границы с Украиной;

в Ельне - в 135 километрах от границы с Украиной и в 130 километрах от границы с Беларусью;

в Погоновом - в 165 километрах от границы с Украиной.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:



Klimovo: ~13 km north of Ukraine

Klintsy: ~30 km east of Ukraine

Yelnya: ~130 km east of Belarus

Pogonovo: ~165 km north of Ukraine



📸: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022

На кадрах видны танки, грузовики и прочая военная техника, а также казармы для личного состава военнослужащих.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

Как ранее сообщали, президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил Россию насчет нападения на Украину. Он подчеркнул, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.

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