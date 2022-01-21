"Гарантии безопасности": Россия выдвинула новые требования [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В пятницу, 21 января, Россия выдвинула требования к НАТО по поводу невступления Украины и Грузии в Альянс. Однако, в МИД России заявили, что российские предложения по "гарантиям безопасности" подразумевают также вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Об этом сообщают "РИА Новости".
В министерстве ответили на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года.
В письменных ответах Министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова, говорится:
Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния.
Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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