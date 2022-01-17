"Гарантии безопасности": в России заявили о сроках новых контактов [ Редактировать ]
В понедельник, 17 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые контакты с Западом по так называемым "гарантиям безопасности" могут пройти в ближайшие дни. Об этом сообщает "РИА Новости".
В частности, Москва ждет ответы от США и стран НАТО.
Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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