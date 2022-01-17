В понедельник, 17 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые контакты с Западом по так называемым "гарантиям безопасности" могут пройти в ближайшие дни. Об этом сообщает "РИА Новости".

В частности, Москва ждет ответы от США и стран НАТО.

Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.